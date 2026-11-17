So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Norfolk Southern-Aktie Anlegern gebracht.

Am 17.11.2021 wurde die Norfolk Southern-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Norfolk Southern-Anteile bei 274,60 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,364 Norfolk Southern-Aktien. Die gehaltenen Norfolk Southern-Papiere wären am 16.11.2026 119,91 USD wert, da der Schlussstand 329,27 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +19,91 Prozent.

Norfolk Southern wurde jüngst mit einem Börsenwert von 73,58 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at