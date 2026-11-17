Norfolk Southern Aktie
WKN: 867028 / ISIN: US6558441084
|Langfristige Performance
|
17.11.2026 16:03:45
S&P 500-Papier Norfolk Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Norfolk Southern von vor 5 Jahren eingefahren
Am 17.11.2021 wurde die Norfolk Southern-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Norfolk Southern-Anteile bei 274,60 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,364 Norfolk Southern-Aktien. Die gehaltenen Norfolk Southern-Papiere wären am 16.11.2026 119,91 USD wert, da der Schlussstand 329,27 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +19,91 Prozent.
Norfolk Southern wurde jüngst mit einem Börsenwert von 73,58 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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