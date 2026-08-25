Norfolk Southern Aktie

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WKN: 867028 / ISIN: US6558441084

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Norfolk Southern-Performance im Blick 25.08.2026 16:03:38

S&P 500-Papier Norfolk Southern-Aktie: So viel hätte eine Investition in Norfolk Southern von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Norfolk Southern-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Norfolk Southern-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 261,16 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Norfolk Southern-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,383 Norfolk Southern-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 135,16 USD, da sich der Wert einer Norfolk Southern-Aktie am 24.08.2026 auf 352,98 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 35,16 Prozent vermehrt.

Norfolk Southern erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 78,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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