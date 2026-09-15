Northrop Grumman Aktie

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WKN: 851915 / ISIN: US6668071029

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Lukrative Northrop Grumman-Investition? 15.09.2026 16:03:48

S&P 500-Papier Northrop Grumman-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Northrop Grumman von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Northrop Grumman-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Northrop Grumman-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 433,49 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Northrop Grumman-Aktie investiert hätte, hätte er nun 23,069 Anteile im Depot. Die gehaltenen Northrop Grumman-Papiere wären am 14.09.2026 12 166,14 USD wert, da der Schlussstand 527,39 USD betrug. Damit wäre die Investition um 21,66 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Northrop Grumman einen Börsenwert von 73,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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