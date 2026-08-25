S&P 500-Papier Northrop Grumman-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Northrop Grumman-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Northrop Grumman-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Northrop Grumman-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 362,66 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Northrop Grumman-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 27,574 Northrop Grumman-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 145,87 USD, da sich der Wert eines Northrop Grumman-Anteils am 24.08.2026 auf 549,28 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +51,46 Prozent.

Northrop Grumman war somit zuletzt am Markt 78,42 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at