Northrop Grumman Aktie
WKN: 851915 / ISIN: US6668071029
|Rentable Northrop Grumman-Anlage?
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25.08.2026 16:03:38
S&P 500-Papier Northrop Grumman-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Northrop Grumman-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Northrop Grumman-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 362,66 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Northrop Grumman-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 27,574 Northrop Grumman-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 145,87 USD, da sich der Wert eines Northrop Grumman-Anteils am 24.08.2026 auf 549,28 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +51,46 Prozent.
Northrop Grumman war somit zuletzt am Markt 78,42 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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