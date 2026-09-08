Northrop Grumman Aktie

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WKN: 851915 / ISIN: US6668071029

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Profitables Northrop Grumman-Investment? 08.09.2026 16:03:50

S&P 500-Papier Northrop Grumman-Aktie: So viel hätte eine Investition in Northrop Grumman von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen Northrop Grumman-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurden Northrop Grumman-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Northrop Grumman-Anteile an diesem Tag bei 581,90 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,719 Northrop Grumman-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (514,98 USD), wäre die Investition nun 885,00 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 11,50 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Northrop Grumman belief sich jüngst auf 73,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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