Northrop Grumman Aktie
WKN: 851915 / ISIN: US6668071029
|Rentabler Northrop Grumman-Einstieg?
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11.08.2026 16:03:48
S&P 500-Papier Northrop Grumman-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in Northrop Grumman von vor einem Jahr eingebracht
Northrop Grumman-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 580,24 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Northrop Grumman-Aktie investiert hat, hat nun 0,172 Anteile im Depot. Die gehaltenen Northrop Grumman-Anteile wären am 10.08.2026 99,59 USD wert, da der Schlussstand 577,89 USD betrug. Damit wäre die Investition um 0,41 Prozent gesunken.
Zuletzt ergab sich für Northrop Grumman eine Börsenbewertung in Höhe von 81,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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