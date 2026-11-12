NortonLifeLock Aktie
WKN DE: A2PUXE / ISIN: US6687711084
|Lohnender NortonLifeLock-Einstieg?
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12.11.2026 16:03:44
S&P 500-Papier NortonLifeLock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NortonLifeLock von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der NortonLifeLock-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 25,00 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die NortonLifeLock-Aktie investiert hat, hat nun 400,000 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 30,64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 254,00 USD wert. Damit wäre die Investition 22,54 Prozent mehr wert.
Der Marktwert von NortonLifeLock betrug jüngst 17,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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