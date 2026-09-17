NortonLifeLock Aktie

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WKN DE: A2PUXE / ISIN: US6687711084

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Profitable NortonLifeLock-Investition? 17.09.2026 16:03:47

S&P 500-Papier NortonLifeLock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NortonLifeLock von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in NortonLifeLock eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden NortonLifeLock-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren NortonLifeLock-Anteile 25,21 USD wert. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die NortonLifeLock-Aktie investiert hat, hat nun 3,967 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 121,58 USD, da sich der Wert einer NortonLifeLock-Aktie am 16.09.2026 auf 30,65 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21,58 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von NortonLifeLock betrug jüngst 18,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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