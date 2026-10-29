S&P 500-Papier NortonLifeLock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NortonLifeLock von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen NortonLifeLock-Investment gewesen.

Die NortonLifeLock-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der NortonLifeLock-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 16,51 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die NortonLifeLock-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,057 NortonLifeLock-Aktien. Die gehaltenen NortonLifeLock-Anteile wären am 28.10.2026 147,49 USD wert, da der Schlussstand 24,35 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 47,49 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete NortonLifeLock eine Marktkapitalisierung von 14,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at