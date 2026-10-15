S&P 500-Papier NortonLifeLock-Aktie: So viel Verlust hätte eine NortonLifeLock-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in NortonLifeLock eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 15.10.2016 wurde die NortonLifeLock-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das NortonLifeLock-Papier bei 24,09 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die NortonLifeLock-Aktie investiert hat, hat nun 41,511 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 14.10.2026 auf 23,80 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 987,96 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 1,20 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war NortonLifeLock zuletzt 14,27 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at