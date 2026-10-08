NortonLifeLock Aktie

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WKN DE: A2PUXE / ISIN: US6687711084

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Investmentbeispiel 08.10.2026 16:03:50

S&P 500-Papier NortonLifeLock-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in NortonLifeLock von vor 5 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in NortonLifeLock eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 08.10.2021 wurden NortonLifeLock-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 25,67 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,896 NortonLifeLock-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen NortonLifeLock-Papiere wären am 07.10.2026 87,22 USD wert, da der Schlussstand 22,39 USD betrug. Aus 100 USD wurden somit 87,22 USD, was einer negativen Performance von 12,78 Prozent entspricht.

NortonLifeLock markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 13,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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