Norwegian Cruise Line Aktie
WKN DE: A1KBL8 / ISIN: BMG667211046
|Norwegian Cruise Line-Performance
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11.11.2026 16:03:53
S&P 500-Papier Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Norwegian Cruise Line-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Die Norwegian Cruise Line-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Norwegian Cruise Line-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 13,18 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Norwegian Cruise Line-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 75,873 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 18,51 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 404,40 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 40,44 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Norwegian Cruise Line belief sich zuletzt auf 8,41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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