Wer vor Jahren in Norwegian Cruise Line eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Norwegian Cruise Line-Aktie statt. Der Schlusskurs der Norwegian Cruise Line-Anteile betrug an diesem Tag 40,58 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Norwegian Cruise Line-Aktie investierten, hätten nun 2,464 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 24.11.2026 auf 17,10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 42,14 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 57,86 Prozent.

Alle Norwegian Cruise Line-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at