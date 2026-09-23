Norwegian Cruise Line Aktie

Norwegian Cruise Line für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1KBL8 / ISIN: BMG667211046

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Frühe Investition 23.09.2026 16:03:58

S&P 500-Papier Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Norwegian Cruise Line von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Norwegian Cruise Line-Investment gewesen.

Das Norwegian Cruise Line-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Norwegian Cruise Line-Anteile an diesem Tag 27,29 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,664 Norwegian Cruise Line-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 22.09.2026 auf 14,22 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 52,11 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 47,89 Prozent.

Jüngst verzeichnete Norwegian Cruise Line eine Marktkapitalisierung von 6,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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