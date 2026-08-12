S&P 500-Papier Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Norwegian Cruise Line von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in Norwegian Cruise Line-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Das Norwegian Cruise Line-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Norwegian Cruise Line-Papier an diesem Tag bei 24,24 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Norwegian Cruise Line-Aktie investierten, hätten nun 4,125 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 11.08.2026 auf 18,70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 77,15 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,85 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Norwegian Cruise Line bezifferte sich zuletzt auf 8,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at