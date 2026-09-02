Norwegian Cruise Line Aktie
WKN DE: A1KBL8 / ISIN: BMG667211046
|Lukrative Norwegian Cruise Line-Anlage?
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02.09.2026 16:03:59
S&P 500-Papier Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Norwegian Cruise Line von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Norwegian Cruise Line-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 35,61 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Norwegian Cruise Line-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,808 Norwegian Cruise Line-Anteilen. Die gehaltenen Norwegian Cruise Line-Aktien wären am 01.09.2026 43,33 USD wert, da der Schlussstand 15,43 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 56,67 Prozent verkleinert.
Norwegian Cruise Line war somit zuletzt am Markt 7,43 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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