Norwegian Cruise Line Aktie

Norwegian Cruise Line für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1KBL8 / ISIN: BMG667211046

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Profitable Norwegian Cruise Line-Anlage? 09.09.2026 16:04:00

S&P 500-Papier Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Norwegian Cruise Line von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Norwegian Cruise Line-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Norwegian Cruise Line-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 25,37 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 39,417 Norwegian Cruise Line-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Norwegian Cruise Line-Papiers auf 15,39 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 606,62 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 39,34 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Norwegian Cruise Line eine Börsenbewertung in Höhe von 7,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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