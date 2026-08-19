NRG Energy Aktie
WKN: A0BLR4 / ISIN: US6293775085
|Lukratives NRG Energy-Investment?
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19.08.2026 16:03:56
S&P 500-Papier NRG Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NRG Energy-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 19.08.2023 wurden NRG Energy-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die NRG Energy-Aktie bei 36,45 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die NRG Energy-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 27,435 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des NRG Energy-Papiers auf 115,56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 170,37 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 3 170,37 USD, was einer positiven Performance von 217,04 Prozent entspricht.
Alle NRG Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25,86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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