S&P 500-Papier NRG Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NRG Energy-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in NRG Energy-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die NRG Energy-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 45,16 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die NRG Energy-Aktie investiert hätte, hätte er nun 221,435 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 25 157,22 USD, da sich der Wert eines NRG Energy-Papiers am 25.08.2026 auf 113,61 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 151,57 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für NRG Energy eine Börsenbewertung in Höhe von 23,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at