S&P 500-Papier NRG Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in NRG Energy von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in NRG Energy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden NRG Energy-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 41,00 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 24,390 NRG Energy-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 386,34 USD, da sich der Wert eines NRG Energy-Anteils am 20.10.2026 auf 97,84 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 138,63 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von NRG Energy belief sich zuletzt auf 20,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at