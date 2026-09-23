NRG Energy Aktie
WKN: A0BLR4 / ISIN: US6293775085
|Lukrative NRG Energy-Investition?
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23.09.2026 16:03:58
S&P 500-Papier NRG Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NRG Energy von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit NRG Energy-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das NRG Energy-Papier an diesem Tag 42,72 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,341 NRG Energy-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen NRG Energy-Aktien wären am 22.09.2026 240,52 USD wert, da der Schlussstand 102,75 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 140,52 Prozent gesteigert.
NRG Energy erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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