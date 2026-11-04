NRG Energy Aktie
WKN: A0BLR4 / ISIN: US6293775085
|NRG Energy-Investment im Blick
|
04.11.2026 16:03:36
S&P 500-Papier NRG Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein NRG Energy-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das NRG Energy-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 167,99 USD. Bei einem Investment von 100 USD in NRG Energy-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,595 NRG Energy-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 96,26 USD gerechnet, wäre die Investition nun 57,30 USD wert. Das entspricht einem Minus von 42,70 Prozent.
Insgesamt war NRG Energy zuletzt 19,90 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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