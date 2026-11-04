NRG Energy Aktie

NRG Energy ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0BLR4 / ISIN: US6293775085

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
NRG Energy-Investment im Blick 04.11.2026 16:03:36

S&P 500-Papier NRG Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein NRG Energy-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in NRG Energy-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurde das NRG Energy-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 167,99 USD. Bei einem Investment von 100 USD in NRG Energy-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,595 NRG Energy-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 96,26 USD gerechnet, wäre die Investition nun 57,30 USD wert. Das entspricht einem Minus von 42,70 Prozent.

Insgesamt war NRG Energy zuletzt 19,90 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NRG Energy Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu NRG Energy Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

NRG Energy Inc. 71,92 -0,91% NRG Energy Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften im Freitagshandel nachgeben. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen