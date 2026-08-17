Nucor Aktie
WKN: 851918 / ISIN: US6703461052
|Performance im Blick
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17.08.2026 16:03:30
S&P 500-Papier Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nucor von vor 5 Jahren eingefahren
Das Nucor-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 119,57 USD. Bei einem Nucor-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,836 Nucor-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 224,90 USD, da sich der Wert einer Nucor-Aktie am 14.08.2026 auf 268,91 USD belief. Mit einer Performance von +124,90 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Nucor zuletzt 61,05 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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