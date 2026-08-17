S&P 500-Papier Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nucor von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Nucor eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das Nucor-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 119,57 USD. Bei einem Nucor-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,836 Nucor-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 224,90 USD, da sich der Wert einer Nucor-Aktie am 14.08.2026 auf 268,91 USD belief. Mit einer Performance von +124,90 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Nucor zuletzt 61,05 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at