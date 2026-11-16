Nucor Aktie
WKN: 851918 / ISIN: US6703461052
|Nucor-Investmentbeispiel
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16.11.2026 16:03:41
S&P 500-Papier Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nucor-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Nucor-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Nucor-Papier an diesem Tag 59,85 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 16,708 Nucor-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2026 auf 251,73 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 206,02 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 320,60 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Nucor belief sich jüngst auf 56,54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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