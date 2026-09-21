S&P 500-Papier Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nucor von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Nucor-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Nucor-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 47,86 USD. Bei einem Nucor-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 208,943 Nucor-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 51 897,20 USD, da sich der Wert einer Nucor-Aktie am 18.09.2026 auf 248,38 USD belief. Das entspricht einem Plus von 418,97 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Nucor bezifferte sich zuletzt auf 56,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at