S&P 500-Papier Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nucor von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Nucor eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Nucor-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Nucor-Papier 148,73 USD wert. Bei einem Nucor-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 67,236 Nucor-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 842,60 USD, da sich der Wert eines Nucor-Papiers am 28.08.2026 auf 250,50 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 16 842,60 USD entspricht einer Performance von +68,43 Prozent.

Der Börsenwert von Nucor belief sich jüngst auf 56,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at