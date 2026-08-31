Nucor Aktie
WKN: 851918 / ISIN: US6703461052
|Performance unter der Lupe
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31.08.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nucor von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Nucor-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Nucor-Papier 148,73 USD wert. Bei einem Nucor-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 67,236 Nucor-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 842,60 USD, da sich der Wert eines Nucor-Papiers am 28.08.2026 auf 250,50 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 16 842,60 USD entspricht einer Performance von +68,43 Prozent.
Der Börsenwert von Nucor belief sich jüngst auf 56,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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