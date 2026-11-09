S&P 500-Papier Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nucor-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Nucor-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Nucor-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Nucor-Aktie bei 113,40 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Nucor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,882 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 216,02 USD, da sich der Wert eines Nucor-Papiers am 06.11.2026 auf 244,97 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 116,02 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Nucor belief sich zuletzt auf 55,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at