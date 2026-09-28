Nucor Aktie
WKN: 851918 / ISIN: US6703461052
|Performance im Blick
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28.09.2026 16:03:46
S&P 500-Papier Nucor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nucor-Investment von vor einem Jahr verdient
Am 28.09.2025 wurde die Nucor-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 138,13 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Nucor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,724 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Nucor-Papiers auf 247,25 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 179,00 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 79,00 Prozent angewachsen.
Der Nucor-Wert an der Börse wurde auf 56,01 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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