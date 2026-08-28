NVR Aktie

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WKN: 888265 / ISIN: US62944T1051

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Lukratives NVR-Investment? 28.08.2026 16:03:48

S&P 500-Papier NVR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVR von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NVR-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der NVR-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der NVR-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 1 676,51 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die NVR-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,596 NVR-Aktien. Die gehaltenen NVR-Anteile wären am 27.08.2026 3 796,85 USD wert, da der Schlussstand 6 365,45 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 279,68 Prozent erhöht.

Alle NVR-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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