NVR Aktie

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WKN: 888265 / ISIN: US62944T1051

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Langfristige Performance 18.09.2026 16:03:47

S&P 500-Papier NVR-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NVR-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in NVR-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades NVR-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die NVR-Aktie 5 070,74 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,197 NVR-Aktien im Depot. Die gehaltenen NVR-Aktien wären am 17.09.2026 1 231,03 USD wert, da der Schlussstand 6 242,23 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23,10 Prozent vermehrt.

Der NVR-Wert an der Börse wurde auf 16,45 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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