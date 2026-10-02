S&P 500-Papier NVR-Aktie: So viel hätte eine Investition in NVR von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren NVR-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem NVR-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 8 071,61 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,012 NVR-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 01.10.2026 auf 6 126,38 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 75,90 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 24,10 Prozent verkleinert.

NVR wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16,43 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at