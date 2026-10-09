NVR Aktie
WKN: 888265 / ISIN: US62944T1051
|Frühe Anlage
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09.10.2026 16:04:09
S&P 500-Papier NVR-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in NVR von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem NVR-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 6 164,97 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,162 NVR-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der NVR-Aktie auf 6 002,55 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 973,65 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2,63 Prozent abgenommen.
Insgesamt war NVR zuletzt 15,76 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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