NVR Aktie
WKN: 888265 / ISIN: US62944T1051
|Rentabler NVR-Einstieg?
|
11.09.2026 16:03:39
S&P 500-Papier NVR-Aktie: So viel Verlust hätte ein NVR-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden NVR-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 6 353,50 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,016 NVR-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 95,83 USD, da sich der Wert einer NVR-Aktie am 10.09.2026 auf 6 088,28 USD belief. Das entspricht einem Minus von 4,17 Prozent.
Der NVR-Wert an der Börse wurde auf 16,49 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVR Inc.
Analysen zu NVR Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVR Inc.
|5 310,00
|1,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.