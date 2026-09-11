S&P 500-Papier NVR-Aktie: So viel Verlust hätte ein NVR-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in NVR-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden NVR-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 6 353,50 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,016 NVR-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 95,83 USD, da sich der Wert einer NVR-Aktie am 10.09.2026 auf 6 088,28 USD belief. Das entspricht einem Minus von 4,17 Prozent.

Der NVR-Wert an der Börse wurde auf 16,49 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at