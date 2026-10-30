NVR Aktie
WKN: 888265 / ISIN: US62944T1051
|NVR-Performance
|
30.10.2026 16:03:40
S&P 500-Papier NVR-Aktie: So viel Verlust hätte ein NVR-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die NVR-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 7 245,71 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,138 NVR-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 29.10.2026 auf 6 018,95 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 830,69 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 16,93 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von NVR bezifferte sich zuletzt auf 16,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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