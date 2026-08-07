S&P 500-Papier NVR-Aktie: So viel Verlust hätte eine NVR-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in NVR-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurden NVR-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 7 830,44 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,128 NVR-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.08.2026 auf 6 304,81 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 805,17 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 19,48 Prozent vermindert.

NVR wurde jüngst mit einem Börsenwert von 17,24 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at