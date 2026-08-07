NVR Aktie
WKN: 888265 / ISIN: US62944T1051
|Rentable NVR-Anlage?
|
07.08.2026 16:03:45
S&P 500-Papier NVR-Aktie: So viel Verlust hätte eine NVR-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden NVR-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 7 830,44 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,128 NVR-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.08.2026 auf 6 304,81 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 805,17 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 19,48 Prozent vermindert.
NVR wurde jüngst mit einem Börsenwert von 17,24 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVR Inc.
Analysen zu NVR Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVR Inc.
|5 515,00
|1,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.