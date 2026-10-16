NXP Semiconductors Aktie
WKN DE: A1C5WJ / ISIN: NL0009538784
|Frühes Investment
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16.10.2026 10:03:30
S&P 500-Papier NXP Semiconductors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NXP Semiconductors von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 16.10.2016 wurde die NXP Semiconductors-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des NXP Semiconductors-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 101,40 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die NXP Semiconductors-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,986 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 227,90 USD, da sich der Wert eines NXP Semiconductors-Anteils am 15.10.2026 auf 231,09 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 127,90 Prozent angewachsen.
NXP Semiconductors wurde jüngst mit einem Börsenwert von 55,69 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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