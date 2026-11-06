S&P 500-Papier NXP Semiconductors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NXP Semiconductors-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen NXP Semiconductors-Einstiegs gewesen.

Das NXP Semiconductors-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 224,25 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die NXP Semiconductors-Aktie investiert hat, hat nun 0,446 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2026 auf 244,43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 109,00 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9,00 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von NXP Semiconductors belief sich zuletzt auf 66,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at