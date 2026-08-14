S&P 500-Papier NXP Semiconductors-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NXP Semiconductors von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen NXP Semiconductors-Investment verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde die NXP Semiconductors-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 215,26 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das NXP Semiconductors-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,465 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 107,73 USD, da sich der Wert einer NXP Semiconductors-Aktie am 13.08.2026 auf 231,91 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 7,73 Prozent angewachsen.

Der NXP Semiconductors-Wert an der Börse wurde auf 58,91 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at