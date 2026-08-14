NXP Semiconductors Aktie
WKN DE: A1C5WJ / ISIN: NL0009538784
|NXP Semiconductors-Anlage im Blick
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14.08.2026 10:03:41
S&P 500-Papier NXP Semiconductors-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NXP Semiconductors von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde die NXP Semiconductors-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 215,26 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das NXP Semiconductors-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,465 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 107,73 USD, da sich der Wert einer NXP Semiconductors-Aktie am 13.08.2026 auf 231,91 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 7,73 Prozent angewachsen.
Der NXP Semiconductors-Wert an der Börse wurde auf 58,91 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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