NXP Semiconductors Aktie

NXP Semiconductors für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C5WJ / ISIN: NL0009538784

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Profitabler NXP Semiconductors-Einstieg? 09.10.2026 10:04:05

S&P 500-Papier NXP Semiconductors-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NXP Semiconductors von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen NXP Semiconductors-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das NXP Semiconductors-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des NXP Semiconductors-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 190,31 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die NXP Semiconductors-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 52,546 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.10.2026 gerechnet (231,07 USD), wäre die Investition nun 12 141,77 USD wert. Mit einer Performance von +21,42 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle NXP Semiconductors-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 59,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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