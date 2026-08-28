S&P 500-Papier NXP Semiconductors-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in NXP Semiconductors von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren NXP Semiconductors-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Die NXP Semiconductors-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 239,07 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 41,829 NXP Semiconductors-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.08.2026 gerechnet (225,86 USD), wäre die Investition nun 9 447,44 USD wert. Damit wäre die Investition 5,53 Prozent weniger wert.

NXP Semiconductors wurde jüngst mit einem Börsenwert von 56,28 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at