Occidental Petroleum Aktie

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WKN: 851921 / ISIN: US6745991058

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Lukratives Occidental Petroleum-Investment? 19.08.2026 16:03:56

S&P 500-Papier Occidental Petroleum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Occidental Petroleum von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Occidental Petroleum-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Occidental Petroleum-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Occidental Petroleum-Papiers betrug an diesem Tag 22,09 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die Occidental Petroleum-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 452,694 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 27 071,07 USD, da sich der Wert einer Occidental Petroleum-Aktie am 18.08.2026 auf 59,80 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 170,71 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Occidental Petroleum einen Börsenwert von 59,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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