Occidental Petroleum Aktie

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WKN: 851921 / ISIN: US6745991058

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Langfristige Performance 30.09.2026 16:03:40

S&P 500-Papier Occidental Petroleum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Occidental Petroleum von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Occidental Petroleum-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Occidental Petroleum-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Occidental Petroleum-Anteile bei 47,25 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Occidental Petroleum-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 211,640 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 29.09.2026 11 627,51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 54,94 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 16,28 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Occidental Petroleum eine Börsenbewertung in Höhe von 56,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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