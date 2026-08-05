Occidental Petroleum Aktie

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WKN: 851921 / ISIN: US6745991058

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Profitable Occidental Petroleum-Investition? 05.08.2026 16:03:56

S&P 500-Papier Occidental Petroleum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Occidental Petroleum-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Occidental Petroleum-Einstiegs gewesen.

Occidental Petroleum-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 43,08 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Occidental Petroleum-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,321 Occidental Petroleum-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 127,88 USD, da sich der Wert eines Occidental Petroleum-Anteils am 04.08.2026 auf 55,09 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 27,88 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Occidental Petroleum betrug jüngst 55,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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