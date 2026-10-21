Occidental Petroleum Aktie

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WKN: 851921 / ISIN: US6745991058

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Occidental Petroleum-Performance im Blick 21.10.2026 16:03:39

S&P 500-Papier Occidental Petroleum-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Occidental Petroleum-Investment von vor 10 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Occidental Petroleum-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurden Occidental Petroleum-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 74,61 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 134,030 Occidental Petroleum-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Occidental Petroleum-Aktie auf 62,92 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 433,19 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -15,67 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Occidental Petroleum eine Börsenbewertung in Höhe von 62,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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