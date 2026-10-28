Occidental Petroleum Aktie
WKN: 851921 / ISIN: US6745991058
|Occidental Petroleum-Anlage im Blick
|
28.10.2026 16:03:51
S&P 500-Papier Occidental Petroleum-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Occidental Petroleum-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Occidental Petroleum-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Occidental Petroleum-Papier an diesem Tag bei 40,83 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Occidental Petroleum-Aktie investiert, befänden sich nun 2,449 Occidental Petroleum-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 153,64 USD, da sich der Wert eines Occidental Petroleum-Anteils am 27.10.2026 auf 62,73 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +53,64 Prozent.
Zuletzt verbuchte Occidental Petroleum einen Börsenwert von 62,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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