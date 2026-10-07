Occidental Petroleum Aktie

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WKN: 851921 / ISIN: US6745991058

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Lukrativer Occidental Petroleum-Einstieg? 07.10.2026 16:03:41

S&P 500-Papier Occidental Petroleum-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Occidental Petroleum von vor 3 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Occidental Petroleum-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Occidental Petroleum-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 61,40 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Occidental Petroleum-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,629 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 95,00 USD, da sich der Wert einer Occidental Petroleum-Aktie am 06.10.2026 auf 58,33 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5,00 Prozent verringert.

Der Marktwert von Occidental Petroleum betrug jüngst 58,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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