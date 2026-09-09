Occidental Petroleum Aktie

Occidental Petroleum für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851921 / ISIN: US6745991058

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 09.09.2026 16:04:00

S&P 500-Papier Occidental Petroleum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Occidental Petroleum von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Occidental Petroleum-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde die Occidental Petroleum-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Occidental Petroleum-Papier 65,28 USD wert. Bei einem Occidental Petroleum-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 153,186 Occidental Petroleum-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 08.09.2026 9 290,75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 60,65 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 7,09 Prozent abgenommen.

Der Occidental Petroleum-Wert an der Börse wurde auf 60,06 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Occidental Petroleum Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Occidental Petroleum Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Occidental Petroleum Corp. 52,19 -1,08% Occidental Petroleum Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.09.26 Schweizerische Nationalbank investiert weiter in Tech: Das waren die Aktien-Favoriten der SNB in Q2 2026
08.09.26 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Vor EZB-Entscheid: Asiens Börsen in Rot -- ATX beendet Handel in Rot -- DAX rutscht letztlich ab
Die Börsen in Asien geben am Donnerstag nach. Der heimische Markt gab zur Wochenmitte nach. Der deutsche Leitindex erlitt herbe Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen