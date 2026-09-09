Occidental Petroleum Aktie
WKN: 851921 / ISIN: US6745991058
|Performance unter der Lupe
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09.09.2026 16:04:00
S&P 500-Papier Occidental Petroleum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Occidental Petroleum von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurde die Occidental Petroleum-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Occidental Petroleum-Papier 65,28 USD wert. Bei einem Occidental Petroleum-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 153,186 Occidental Petroleum-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 08.09.2026 9 290,75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 60,65 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 7,09 Prozent abgenommen.
Der Occidental Petroleum-Wert an der Börse wurde auf 60,06 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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