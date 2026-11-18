Investoren, die vor Jahren in Occidental Petroleum-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Occidental Petroleum-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 68,22 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Occidental Petroleum-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,466 Occidental Petroleum-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2026 auf 56,52 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 82,85 USD wert. Das entspricht einem Minus von 17,15 Prozent.

Occidental Petroleum markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 57,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at