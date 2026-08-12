Occidental Petroleum Aktie
WKN: 851921 / ISIN: US6745991058
|Rentable Occidental Petroleum-Anlage?
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12.08.2026 16:04:17
S&P 500-Papier Occidental Petroleum-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Occidental Petroleum von vor 3 Jahren angefallen
Das Occidental Petroleum-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Occidental Petroleum-Aktie letztlich bei 65,84 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Occidental Petroleum-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,188 Occidental Petroleum-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 11.08.2026 897,02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 59,06 USD belief. Mit einer Performance von -10,30 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Alle Occidental Petroleum-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 58,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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