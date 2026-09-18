Omnicom Group Aktie
WKN: 871706 / ISIN: US6819191064
|Omnicom Group-Investment im Blick
|
18.09.2026 16:03:47
S&P 500-Papier Omnicom Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Omnicom Group von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Omnicom Group-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 76,04 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,315 Omnicom Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen Omnicom Group-Anteile wären am 17.09.2026 103,37 USD wert, da der Schlussstand 78,60 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3,37 Prozent vermehrt.
Omnicom Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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